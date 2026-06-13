英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl

一名英國籍網紅早前在西安旅遊時，以一頓價值20元人民幣的麻辣燙為餌，迅速與當地一名女英語教師發展關係，並全程偷拍上載至外網炫耀。事件在內外網絡引發軒然大波，涉事女子因配合拍攝及事後態度囂張，遭全網「人肉」聲討，最終被任職的國際學校正式辭退。事件引發針對網絡流量炒作及抹黑中國女性形象的強烈爭議。

蓄謀已久的「流量狩獵」

綜合內地媒體報道，事件男主角為英國YouTuber「RiskyRegg」，在海外擁有逾20萬粉絲。他赴華前曾在直播中與粉絲打賭，揚言要在抵達西安後24小時內「拿下」一名中國女孩。

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5月下旬，他在西安回民街一帶物色目標時，一名在當地國際學校任教的英語教師主動上前搭訕充當嚮導。兩人隨後共晉了一頓約20元的麻辣燙。令人咋舌的是，兩人相識僅數小時便關係急速升溫，在街頭擁抱親吻，當晚更前往酒店開房。據網傳消息，房費亦由女方主動支付。

全程偷拍外網炫耀 標題極具侮辱性

最引發公憤的是，該英國博主全程將鏡頭對準女方，女方不僅未拒絕，更在鏡頭前表現主動。博主其後將片段剪輯上傳外網，並配以極具侮辱性的標題：「20元麻辣燙搞定中國女友（20 RMB Hotpot Got Me a Chinese Girlfriend）」。影片中更充斥帶有種族偏見的畫外音，導致外網評論區湧現大量針對中國女性的羞辱性標籤（如「easy girl」）及惡意調侃。

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女方直播「喊冤」仍終遭學校辭退

影片傳回國內後，輿論瞬間引爆。涉事女子的身份迅速被「起底」為西安某國際學校的英語教師。網民憤怒的焦點在於其作為教育工作者的「失德」，以及其行為被外國網紅利用作抹黑全體中國女性的工具。

面對排山倒海的批評，該女子並未反思，反而開直播「喊冤」，強調「雙方自願」、「不違法」，更反嗆網民「黑紅也是紅」。這種囂張態度徹底激怒公眾。至6月5日，涉事國際學校發布通報，以「行為嚴重違背教師職業道德，造成極其惡劣社會影響」為由，正式將其辭退。

目前，該英國博主的賬號仍在運作並持續收割爭議流量。

