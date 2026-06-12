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網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸

即時中國
更新時間：14:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-12 HKT

湖北一間實驗小學近日爆出驚人桃色風波。一名女家長疑操作失誤，將「全裸自摸片」誤傳到孩子就讀班級的家長群組，群組內眾多老師、家長點開影片瞬間目瞪口呆，相關內容更迅速在微博、抖音等社群擴散。而該女家長被挖出是小有名氣的網紅辣媽，而其討好的「榜一大哥」更是孩子同學的爸爸，炸裂劇情引發熱議。

綜合內媒報道，事發於6月上旬，涉事女家長是平日從事網上直播行業，外型火辣，更私下與小孩同學的爸爸建立起不為人知的「直播主與抖內金主」的關係。當天她為了討好「榜一大哥」傳「全裸自摸片」時疑未仔細確認視窗，誤將這段呻吟片直接傳至孩子所在班級家長群組。

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據了解，該女家長身穿黃色棉睡衣，對著鏡頭挑逗，下秒脫下褲子及上衣裸身，開始撫摸身體做出自慰動作，總長度約3分鐘。由於群組成員眾多，影片曝光後立即引起家長關注。雖然該影片很快遭刪除，但仍有人已將畫面截圖或錄影保存，還轉傳至各大社交媒體。

事件曝光後，「實驗小學家長牛逼」、「湖北建始吃瓜」、「建始實驗小學瓜」等關鍵字一度登上熱搜，吸引大量網友討論。截至目前，學校、當地教育單位及警方尚未正式說明。
 

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