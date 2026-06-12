疲勞駕駛｜深圳網約車司機連踩13.5小時撞柱釀1死 平台安全負責人涉重大事故罪被捕｜有片

深圳市交警昨日（11日）通報一宗嚴重的網約車致命交通意外。一名網約車司機因連續駕駛達13個半小時，導致疲勞駕駛並撞向石壆，車上一名乘客不幸身亡。深圳交警破天荒將網約車平台納入事故定責範圍，認定平台派單機制存在漏洞需承擔次要責任；而該網約車公司的安全負責人更因涉嫌「重大事故責任罪」，已被警方刑事拘留。

平台派單機制惹禍須負責

據深圳交警通報，事發於今年4月16日凌晨4時10分左右。涉事網約車司機李某駕駛營運車輛搭載三名乘客，沿梅觀路行駛時，疑因精神不濟，車頭猛烈撞向道路中央隔離綠化帶的標牌柱。強大撞擊力導致車輛嚴重受損，車內一名乘客傷重不治。

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深圳網約車司機連踩13.5小時撞柱釀1死。

深圳網約車司機連踩13.5小時撞柱釀1死，平台安全負責人涉重大事故罪被捕。

警方初步調查證實，事發前司機李某已累計實際駕駛長達13小時29分鐘。長時間超負荷行車引發的「疲勞駕駛」，被認定為導致是次慘劇的主要原因，司機李某須承擔事故的主要責任。

在深入溯源調查後，交警發現事故背後隱藏着更深層的行業漏洞。交警指出，司機的超長工時與平台不合理的派單規則密切相關；涉事平台在安全管理上存在明顯漏洞，未能從源頭約束司機的超時營運行為，因此被判定須承擔事故的次要責任。

更嚴厲的是，交管部門查實該網約車公司的安全負責人未盡安全生產主體責任，日常監管流於形式，縱容駕駛員超長時段違規接單。該負責人的行為已涉嫌「重大事故責任罪」，目前已被刑事立案並採取刑事拘留強制措施。

深圳市交警強調，今次調查是網約車行業監管的重要突破，首次形成「事故定責—平台追責—行業整改」的全鏈條治理體系，明確界定司機與平台的主次責任。

