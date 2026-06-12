悠居四季酒店｜新疆女住客半夜驚覺陌生醉漢躺身旁 轟零安保結果大反轉

新疆烏魯木齊悠居四季酒店發生住客安全驚魂事件。一名女子與男友入住悠居四季酒店天山國際廣場店，凌晨3時半被男友喚醒後，赫然發現一名陌生男子躺在自己身旁。涉事男子其後證實為酒店另一房間的醉酒住客，疑因醉酒誤闖。事主報警後選擇私下和解，但事後批評酒店「沒有任何道歉和賠償」。

對面房醉漢入錯房

綜合內媒報道，事發於6月8日午夜12時，當事人與男友入住該酒店606號雙床房，兩人各睡一床。至翌日凌晨3時30分左右，事主被男友叫醒，睜眼驚見一名陌生男子躺在身邊，她形容當時「震驚、害怕、恐懼都難形容」，男友則躺在另一張床上。

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女事主網上發文。

新疆烏魯木齊悠居四季酒店。

女事主與男友入住該酒店606號雙床房。

事主隨即報警及通知前台，經了解，闖入的陌生男子是對面605號房的住客，當時處於醉酒狀態，疑因神志不清而誤闖。由於該男子「態度良好且並非惡意」，加上事主與男友需趕乘早上7時的飛機離開，最終選擇私下和解，對方亦作出賠償，具體金額酒店方面未有透露。

酒店：住客沒有鎖門

事主在社交平台發文批評酒店安全管理存在漏洞。她指出，涉事醉酒男子並未在前台登記，酒店的安保措施形同虛設，而客房房門亦未能發揮防護作用。她表示，事發後酒店未有給予任何道歉或賠償，且不懼任何投訴。

酒店工作人員回應內媒查詢時確認事件屬實，但指事主「未講明具體情況」。工作人員解釋，涉事房間裝有防盜鏈，但事主「沒有拴上，也沒有鎖門」，房門實際處於未鎖狀態。酒店翻查閉路電視顯示，該名醉酒男子推門進入606號房時「並沒有刷卡的動作」，相信是隨手推門進入。

事主其後刪除社媒上相關帖文，暫未就事件進一步回應。