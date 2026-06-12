網紅機構疑操控心靈斂財 要求學員扮「舞娘」

網紅心理機構「全民幸福社」被曝借培訓課程，實施心靈操控斂財。導師聲稱能通過心靈感應為求助者找到心結，有學員借錢上課，甚至被導師要求穿上艷麗裙子扮演「舞娘」，或為他人洗腳、下跪，學習感恩。課程收費從8800至28萬不等（人民幣，下同）。

課程收費近萬至28萬

紅星新聞昨報道，廈門的小學教師張女士今年初打算學習心理學，尋找教導頑皮學生的方法。她偶然參加全民幸福社的免費沙龍，導師讓挑選學員扮演求助者本人及其家屬，便能「感應」扮演角色的感受，從而幫求助者找到心結。

紅星新聞報道了網紅機構「全民幸福社」以培訓之名行精神操控、斂財之實的種種套路。

張女士感覺神秘又好奇，導師還向她承諾會幫她解決煩惱，於是她充值了3萬元學費。張女士之後報讀一系列課程，每門課都穿插着不同推銷。學費不斷增加，張女士向父親借3萬元，父親感覺不對勁，以「涉嫌虛假宣傳」為由報案。但警方回覆稱，該機構屬於正常收費授課，暫未發現詐騙行為。

報道稱，學員有教師、企業職員、家庭主婦、老闆等。有年收入僅5萬元的女學員，在該機構學習4、5年，花費約20萬元，坦言不學習就覺得「整個人是空洞的」。有學員被導師嫌「太嚴肅」，被要求穿上艷麗裙子扮演「舞娘」；有人被要求為他人洗腳、下跪。

根據官網，全民幸福社創辦於2013年，號稱在全國有50多間合作機構、5000多個代理分院。創始人為一對夫妻，曾從事電器批發生意及醫院職工，但兩人都不在中國心理學會臨牀與諮詢心理學專業注冊系統中。