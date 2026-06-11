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天價打賞︱已婚男迷戀女主播2年送¥1700萬 老婆嬲爆成功追回一半

即時中國
更新時間：21:35 2026-06-11 HKT
發佈時間：21:35 2026-06-11 HKT

網絡直播打賞往往是主播的主要收入來源，但巨額打賞隨時引發家庭與法律糾紛。近日，北京市朝陽區人民法院審結一宗直播打賞糾紛案，一名已婚男子在兩年多內，向心儀女主播累計打賞逾1700萬元（人民幣，下同），其妻揭發後將各方告上法庭，最終法院判決直播平台須退還近788萬元。

北京廣播電視台「北京時間」報道，案情指出，事主王先生獨自在北京經商，妻兒則留在黑龍江哈爾濱老家。自2018年11月起，王先生迷戀上一名楊姓女主播，在2年多時間內，為對方充值超過7500次，打賞逾44萬次，總金額高達1700多萬元。其妻李女士發現此事後，憤而將該名女主播、其所屬經紀公司及直播平台一併訴至法院。

兩年打賞逾44萬次

法院審理查明，王先生與楊女士於2019年6月正式見面，隨後發展成情侶關係。在交往期間，雙方不僅互傳如「每天親都親不夠」等曖昧訊息，楊女士更以「需要守塔」（即在主播連線對戰時保持積分優勢）及「衝擊排名」等為藉口，誘導王先生進行大額打賞。在庭審中，王先生對自己竟耗費千萬元巨資打賞亦感到難以置信。

法官指出，雙方的交往已遠超一般主播與粉絲的互動範疇，楊女士以精神戀愛作為誘餌，促使男方作出非理性的巨額消費。同時，法院認定直播平台未有對用戶異常的大額消費作出提醒與限制，未盡保護消費者合法權益之義務，存在明顯的監管失職。

事主感到難以置信

最終法院裁定，兩人在確立戀愛關係前的打賞款項屬於正常消費，無需退還；但在確立戀愛關係後的打賞行為，則因違反公序良俗而屬無效。法院支持王先生妻子的訴訟請求，判令直播平台須退還787.5萬元。

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