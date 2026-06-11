Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

530萬年逾千萬條長眠之地 全球最深鯨魚墓地印度洋被發現

即時中國
更新時間：18:55 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:55 2026-06-11 HKT

央視新聞報導，中國科學院深海科學與工程研究所主導的「全球深淵探索計劃」取得重大突破。科研團隊在東南印度洋迪亞曼蒂納深淵（Diamantina Fracture Zone），發現大量鯨類化石及完整鯨落生態系統。該處為目前全球已知最深、規模最大的鯨類化石群分佈區。據推算，自530萬年前至今，逾1000萬條鯨魚長眠於此。

中國科研團隊在印度洋發現全球已知最深、規模最大的鯨類化石群分佈區。中新社
中國科研團隊在印度洋發現全球已知最深、規模最大的鯨類化石群分佈區。中新社

此項發現源於2023年的科考行動。團隊搭乘「探索一號」科考船，出動「奮鬥者」號載人潛水器，於1200公里的深淵底部進行32次下潛。期間共記錄5處仍在演化的「活」鯨落及476處化石堆積。該海域遺骸密度極高，每平方公里高達700多具。

中國科研團隊在印度洋發現全球已知最深、規模最大的鯨類化石群分佈區。中新社
中國科研團隊在印度洋發現全球已知最深、規模最大的鯨類化石群分佈區。中新社

每平方公里最多逾700具遺骸

這座深海「天然古鯨博物館」保存了豐富的史料。人員初步鑑定出五種喙鯨與兩種鬚鯨，當中除現存的安氏中喙鯨外，更發現一種已滅絕的新品種「迪亞曼蒂納翼喙鯨」。專家推測，這些巨鯨可能原居或遷徙至此覓食，衰竭死亡後沉入海床。加上該深淵呈「V」字形峽谷地貌，猶如一個巨大漏斗，陡峭側壁將殘骸逐漸匯聚至谷底，最終形成此等奇觀。

是次研究將鯨落的發現水深紀錄由4200米大幅拓展至近7000米，其發現的深度、規模與時間跨度均刷新了科學界的現有認知，為研究古鯨演化及深海生態提供了一扇極為珍貴的窗口。

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
11小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
6小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
9小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
21小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
6小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
7小時前
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
影視圈
6小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
1小時前