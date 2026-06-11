性無能︱上海漢隱瞞不舉無精 法院判婚姻無效

健康婚姻要有愛有性。上海有男子婚前隱瞞罹患少精症、性功能障礙等問題，結果被妻子告上法庭，獲法院判勝訴，可以撤銷婚姻。

未曾同居獨自做婚前檢查

海報新聞報道，李女士與趙先生於2024年7月登記結婚。

婚前兩個月，趙先生獨自前往上海某醫院就醫，診斷結果為少精症、性功能障礙、生育力有降低趨勢，卻未告知李女士。

李女士與趙先生婚前未同居，結婚時也未做婚前檢查，婚後雙方多次備孕未果。

2025年3月、2025年10月，趙先生又先後兩次獨自就醫，診斷結果與此前一致。

2025年11月，趙先生向李女士出具《聲明書》，其中寫道：「本人結婚時隱瞞自身存在少精症等事實，後多次治療均無任何改善，我一直深愛著李女士，對隱瞞重大疾病的行為深感歉意……」

李女士認為，該隱瞞行為直接影響了其結婚意願的作出，且上述疾病嚴重影響了雙方婚後生活及生育，夫妻關係難以為繼，因此訴至法院，請求判決撤銷婚姻。

上海浦東法院一審判決撤銷李女士和趙先生的婚姻關係。判決後，雙方當事人均未提起上訴，案件現已生效。