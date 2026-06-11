小龍蝦｜河南11歲男童狂食50隻致血尿 醫生：過量可致「龍蝦病」

在河南鄭州，一名11歲男童隨家人外出用餐時，一次過暴食約兩斤（約1公斤，約40至50隻）小龍蝦，當晚隨即出現嘔吐及小便帶血（血尿）等嚴重症狀。男童被送院後確診為急性腎損傷。醫生提醒，兒童的腎臟發育尚未完全，對高蛋白食物的代謝能力有限，建議兒童每次食用小龍蝦不應超過10隻。

小龍蝦兒童不宜吃逾10隻

據內地媒體《大參考》報道，涉事男童平日食量較大。事發當晚，他進食了大量小龍蝦，回家後不久身體便出現異常，不僅嘔吐不止，尿液更呈現紅色。家人大驚下立即將他送往河南省中醫院求診。

2014年以後，小龍蝦從湖北、江蘇、湖南等地區的熱明食品逐漸成為全國性普及美食。 小紅書

小龍蝦在中國是美食之一。 小紅書

河南省中醫院腎病科副主任解紅霞表示，小龍蝦、蠶蛹及黃鱔等食物均屬於高蛋白的「異體蛋白」。若在短時間內大量攝取，人體的免疫系統會產生劇烈反應，形成大量免疫複合物。這些複合物沉積在腎臟並堵塞腎小管，因而導致嘔吐及血尿，引發急性腎損傷。解醫生指出，由於兒童的腎臟及代謝系統仍在發育階段，功能不及成人完善，暴食高蛋白食物極易加重腎臟負擔。

醫學界指出，每年夏季因食用小龍蝦而患上「龍蝦病」（醫學上稱為「橫紋肌溶解症」）的個案並不罕見。患者多在進食後40分鐘至24小時內發病，主要症狀包括突發性全身肌肉酸痛、胸悶、嘔吐及排出醬油色尿液等，嚴重者可引發急性腎衰竭，甚至危及生命。

專家建議，市民食用小龍蝦時應注意衞生，活蝦在烹調前應先置於清水中飼養24至36小時以吐淨泥沙，並必須徹底刷洗，去除頭部、兩鰓和蝦線。由於蝦頭容易積聚重金屬、寄生蟲和細菌，市民應避免食用。此外，過敏體質及痛風患者亦應避免食用小龍蝦，以免誘發病症。

