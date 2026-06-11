東京池袋︱60歲中國女遊客遭搶手袋 賊人噴催淚劑扑頭

日本東京繁華商業區搶劫傷人案。一名60歲的中國籍女子，於昨日（10日）晚上在人流密集的池袋站附近，突遭兩名男子伏擊。歹徒向她噴射疑似催淚噴霧並重擊其後腦，隨後搶走其裝有現金的手袋逃去。日本警方正全力追緝兩名在逃疑犯的下落。

日本放送協會（NHK）報道，事發於當地時間周三（10日）晚上約8時30分，地點位於東京著名的交通樞紐池袋站附近。該區周邊商業設施林立，正值入夜人流極為密集之際。

警方初步調查顯示，兩名男歹徒尾隨受害的中國女子，並趁其不備突然發難，先向女事主面部噴射疑似催淚噴霧的化學物質，再揮拳猛烈擊打其後腦。女事主負傷倒地，歹徒隨即強行奪走她隨身攜帶、裝有現金的背包。兩名疑犯得手後，迅速往混亂的人群中逃離現場。

日本警方接報後趕抵封鎖現場調查，正調取周邊的閉路電視片段，追查兩名在逃男子的下落及逃跑路線。案件再度引起外界對東京熱門遊客區治安的關注。

