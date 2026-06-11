廣西銀灘｜女網紅拒玩水上電單車 遭兩男夾擊圍堵漲潮海邊｜有片

廣西北海市知名景點銀灘景區日前發生一宗強迫消費及圍堵遊客的惡劣事件。一名擁有逾90萬粉絲的女網紅在沙灘遊玩時，因拒絕水上電單車（摩托艇）的推銷，竟被兩名男從業員夾擊圍堵在正值漲潮的海岸邊。女事主身後海水不斷上漲，退無可退，最終憑舉機拍片震懾對方才得以脫身。事件曝光後引發網民強烈憤慨，當地政府通報稱，已對兩名涉事男子予以嚴肅處罰並勒令停業整頓。

廣西銀灘：涉事者停業整頓

據女事主在社交平台發布的片段及憶述，事發於本月3日，她在銀灘景區遊玩時，先後兩次明確拒絕了兩名身穿救生衣男子的水上遊樂項目推銷。不料，兩人其後折返，將她夾擊圍堵在灘塗的臨水區域。當時正值海水漲潮，海水已漫至其腳邊，活動空間極為狹窄。

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從現場片段可見，其中一名男子發現女事主舉起手機拍攝取證後，態度激動地指着手機勒令她「刪掉、關掉視頻」，並出言詢問其粉絲數量。女事主事後發文直言：「光天化日之下被堵在漲潮的海岸邊，身後就是海水退無可退。即使平時有健身習慣，一對二的局面依舊讓人心裏發怵，全程緊繃十分害怕，多虧錄下視頻震懾住對方，最後有驚無險順利脫身。」

事件在網上引發熱議後，北海市銀海區銀灘鎮人民政府於昨晚（10日）發布情況通報，證實事件屬實。通報指出，涉事的謝某某及包某某在推銷被拒後，得知對方是網絡博主且正在拍攝，因擔心被拍入鏡而要求關閉拍攝，過程中「給對方帶來不好體驗」。

當局表示，已於前日（9日）約談教育兩名涉事男子，並予以嚴肅處罰及勒令「停業整頓」；同時將對轄區內的水上電單車從業員展開文明經營培訓，加強日常監管。據景區方面透露，兩名男子並非景區正式員工，而是第三方快艇經營商戶的從業員，目前已被責令暫停相關工作。