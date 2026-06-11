旅韓大熊貓「華妮」誕下第四胎 171克雌性幼崽叫聲洪亮

旅居南韓三星愛寶樂園的大熊貓「華妮」（又名「愛寶」）於6月3日上午10時53分順利產下一隻雌性幼崽，體重170多克，叫聲洪亮、活力良好。這是「華妮」自2016年旅韓以來的第四胎，也是中國大熊貓保護研究中心旅居海外大熊貓今年產下的第一隻幼崽。

產程約兩小時母女平安

據愛寶樂園方面介紹，「華妮」當日出現陣痛後約兩小時便順利分娩。幼崽體重為171克，與其兄姐「福寶」（197克）、「睿寶」（180克）及「輝寶」（140克）相比，體重處於良好水平。目前「華妮」與幼崽身體健康狀況良好，母女平安。

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專程前往南韓為「華妮」接生的中國大熊貓保護研究中心專家王平峰表示，已有生產經驗的「華妮」迅速抱起幼崽、舔舐安撫，帶崽行為熟練平穩。當日下午，在飼養員協助下，王平峰兩次輔助幼崽吃奶，確認已成功吸食到母乳。

中韓合作十年成果

2016年3月3日，雄性大熊貓「園欣」與「華妮」抵達三星愛寶樂園，開啟為期15年的中韓大熊貓保護科研合作之旅。十年來，在中方專家指導下，「華妮」與「園欣」通過自然配對，先後於2020年誕下「福寶」、2023年誕下雙胞胎「睿寶」和「輝寶」，以及今次第四胎。

其中，「福寶」已於2024年4月返回中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。

中韓專家聯手照顧

自「華妮」出現臨產反應以來，中國大熊貓保護研究中心除立即派出專家赴韓現場指導及接生外，還建立了線上專家團隊，與韓方專家密切關注生產情況。王平峰將在韓國停留一段時間，繼續協助照顧母幼，線上專家團隊亦將持續提供遠程指導。

愛寶樂園表示，今年適逢中韓大熊貓保護共同研究啟動十周年，此次幼崽誕生別具意義。樂園計劃待幼崽能夠獨自行走、具備免疫力後，再討論向公眾開放展示的時間。此前「福寶」等兄姐均在出生後約五至六個月首次與公眾見面。

