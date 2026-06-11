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桂林興安縣凌晨爆炸已7死17傷 民眾憶述：現場兩朵蘑菇雲飄出

即時中國
更新時間：19:03 2026-06-11 HKT
發佈時間：19:03 2026-06-11 HKT

廣西桂林凌晨發生嚴重爆炸事故，已造成7死17傷。廣西桂林市興安縣公安局通報，6月11日凌晨1時40分許，興安縣興安鎮靈湘路發生一宗爆炸事件。

內地「晨視頻」報道，住在附近的樊女士（化姓）表示，自己家離爆炸地不到1公里，事發時她聽到窗戶哢哢地響，房間門都震得自己開了，樊女士以為發生地震。隨後她快速從床上起來，「爬到樓頂看到了兩朵蘑菇雲，房子也著火了。」另有居民表示，第一次被嚇醒後，過了幾分鐘又炸了一次，附近兩條街上很多房子玻璃都碎了。

網上流出的照片可見，爆炸現場為居民區，有疑似自建房建築起火。有居民在網上留言，已因事故入院，亦有人指，事發時先後有兩次爆炸，造成周邊居民大量窗戶玻璃被震裂。

附近居民在11日早上拍攝的照片顯示，爆炸令周邊大量建築物受影響，窗框也飛脫，街道滿是玻璃碎。

事件發生後，桂林市、興安縣兩級黨委、政府主要領導第一時間趕赴現場，組織公安、消防、衛健、應急等部門開展救援、處置工作。經4輪現場搜救，目前事件造成7人死亡，17名傷者已送醫院救治，均無生命危險。其他輕受傷人員經醫院處置後已妥善安置。現場救援工作仍在進行中。

經初步調查，排除爆炸是因管道燃氣等因素引起，公安機關正在對事件原因開展進一步調查。

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