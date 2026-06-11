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黑龍江漢屢遭姦夫羞辱 車死對方獲從輕判無期徒刑

即時中國
更新時間：08:55 2026-06-11 HKT
發佈時間：08:55 2026-06-11 HKT

黑龍江綏化市一男子因妻子與同村男子有婚外情，積怨後駕車蓄意撞殺對方，事後夫妻二人一同銷毀行車紀錄儀證據。當地中院近日公布一審判決，肇事男子以故意殺人罪被判無期，其妻亦構成幫助毀滅證據罪，獲刑10個月、緩刑1年。

妻助毀滅證據判緩刑

裁判文書顯示，35歲被告李某與妻子張芳（化名）為當地村民，36歲的劉波與二人同村。早前劉波與張芳發展婚外關係，還多次羞辱李某，雙方另瑣事爆發爭執並曾相約衝突，積怨已久。

2025年8月21日，李某駕車載妻子取快遞時，偶遇駕駛三輪車的劉波。經妻子確認身份後，李某駕車以78至89公里時速加速撞擊對方車輛，造成劉波右肺中葉破裂、肺臟脾臟破碎，最終因急性失血身亡。

案發後李某報警及呼叫急救，隨後夫妻二人折返現場，拆解行車紀錄儀，分別咬碎內存卡、掩埋並丟棄零部件，銷毀作案證據。經警方傳喚到案，二人均認罪認罰。考慮到被害人對案件起因存有過錯，且二人事後認罪悔罪，法院酌情從輕判罰。最終李某被判無期徒刑、剝奪政治權利終身，賠償死者家屬約4.95萬元人民幣喪葬費；張芳獲刑10個月，緩刑1年。

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