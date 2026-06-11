深圳飛北京航班有乘客吸煙 航司：移交警方
更新時間：08:21 2026-06-11 HKT
發佈時間：08:21 2026-06-11 HKT
發佈時間：08:21 2026-06-11 HKT
有網友前日在社交平台發文稱，「乘坐東海航空DZ6209次航班從深圳飛往北京大興時，有人在飛機上抽煙」，引發關注。
東海航空方面昨日證實稱：「當天已按規定程序處置，並已移交給大興警方。」
據南方都市報報道，周一，該名網友在社交平台發文表示，「今天坐東海航空的DZ6209從深圳飛往北京大興，睡夢中一個人路過我身邊，突然聞到很濃郁的煙味，還以為是自己太敏感，過了兩分鐘發現空乘和安全員都去找這位乘客了。」
根據《民用航空安全保衛條例》，航空器內禁止在禁煙區吸煙。此外，《公共航空旅客運輸飛行中安全保衛工作規則》顯示，航空器上的非法干擾行為包括：吸煙（含電子香煙）、使用火種的。
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