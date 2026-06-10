16歲浙江智障女被母親帶醫院人工流產 揭兩獸男性侵惡行

浙江杭州3年前發生一宗駭人連環性侵案。《檢察日報》旗下《方圓》雜誌近日報道，事件涉及一名未成年智障少女，兩名涉案男子已被法院判刑。

報道指，案發於2023年，16歲的智障少女小禾（化名）在母親陪同下前往醫院進行人工流產手術。接診的醫護人員察覺事態異常，懷疑涉及刑事犯罪，隨即嚴格履行強制報告制度並向警方報案。

流產胚胎揭生父另有其人

警方介入調查後，首先拘捕了一名男子吳某（化名）。調查指出，吳某長期偽裝成體貼的兄長以騙取女方的信任，並藉此對她進行多次性侵。然而，在吳某落網後，法醫透過DNA檢測證實，吳某並非小禾流產胚胎的生父，意味著案件另有隱情。

專案組隨即擴大調查範圍並展開進一步排查，最終鎖定並拘捕了在附近屋苑任職保安員的金某（化名）。經檢測及調查確認，金某同為性侵小禾的加害者，且正是該名胎兒的生父。

法院後來審理案件，吳某因犯強姦罪被判處入獄4年6個月；而金某則被判處有期徒刑10年6個月，同時須向受害方賠償17347.76元人民幣。