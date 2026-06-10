Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆牧道︱女司機「保齡球式」撞死29羊 負全責被判賠32隻︱有片

即時中國
更新時間：17:20 2026-06-10 HKT
發佈時間：17:20 2026-06-10 HKT

新疆近日發生嚴重交通事故，導致29隻羊被撞斃。肇事女司機因在法定牧道未優先讓羊隻通行，被判罰賠償牧民32隻羊。

據《大河報》報道，事故發生於獨庫公路卡爾腦隧道，女司機夜駕時，駛入該條漆黑隧道，無為意有羊群穿行，導致撞死29隻羊。

交警到場後，判女司機要負上全責，因該隧道屬於法定牧道，羊群享有優先通行權，駕駛人因夜間未減速避讓、未盡安全駕駛義務，承擔事故全部責任。最終，駕駛人按協議向牧民賠償32隻羊，其中包含3隻額外補償。

網民紛替女司機不值，認為隧道太黑，「這誰能看出來」、「（隧道）也太黑了」、「對面遠光燈沒責任嘛」、「不愧是塞外邊疆」、「別的不說，29隻羊，還要額外賠償3隻 就有點離譜了」。

 

最Hit
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
5小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
23小時前
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
4小時前
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
6小時前
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
北上配眼鏡埋單前少問「這句話」易被劏？港人單拖配鏡防伏指南掀熱議：深圳度數配足竟變假遠視？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
人龍宵夜火鍋瘋狂點餐！狂叫24個布甸24碟蜆 臨走奸招掩飾逃走 旁觀網民怒轟：一啲衣食都無！
人龍宵夜火鍋瘋狂點餐！狂叫24個布甸24碟蜆 臨走奸招掩飾逃走 旁觀網民怒轟：一啲衣食都無！
飲食
7小時前
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
影視圈
8小時前