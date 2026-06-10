新疆牧道︱女司機「保齡球式」撞死29羊 負全責被判賠32隻︱有片

新疆近日發生嚴重交通事故，導致29隻羊被撞斃。肇事女司機因在法定牧道未優先讓羊隻通行，被判罰賠償牧民32隻羊。

據《大河報》報道，事故發生於獨庫公路卡爾腦隧道，女司機夜駕時，駛入該條漆黑隧道，無為意有羊群穿行，導致撞死29隻羊。



交警到場後，判女司機要負上全責，因該隧道屬於法定牧道，羊群享有優先通行權，駕駛人因夜間未減速避讓、未盡安全駕駛義務，承擔事故全部責任。最終，駕駛人按協議向牧民賠償32隻羊，其中包含3隻額外補償。

網民紛替女司機不值，認為隧道太黑，「這誰能看出來」、「（隧道）也太黑了」、「對面遠光燈沒責任嘛」、「不愧是塞外邊疆」、「別的不說，29隻羊，還要額外賠償3隻 就有點離譜了」。