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夏蘭特ｘ王老吉︱代言普通話問好 洗腦廣告歌瘋傳︱有片

即時中國
更新時間：11:56 2026-06-10 HKT
發佈時間：11:56 2026-06-10 HKT

世界盃即將開鑼，運動營銷進入白熱化。英超曼城球星夏蘭特，突然宣布成為中國知名涼茶飲品王老吉的全球代言人，夏蘭特還用普通話問好，而官方改編自夏蘭特球迷應援歌《Haaland Song》的中文廣告歌，則在網上熱傳。

夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）6月8日在Instagram發片，宣布成為王老吉的全球代言人，並用普通話向華人問好，再說出「怕上火，喝王老吉」的廣告語。

改編至夏蘭特應援歌

王老吉也在多個社交平台，官宣夏蘭特成為代言人及播出廣告歌，指「「他是北歐風暴，是禁區之王，是賽場上最鋒利的『魔人』。2026開賽之際，王老吉正式攜手哈蘭德（即夏蘭特），將以無畏與實力，征服接下來的每一場比賽。」

由於廣告歌極具魔性，十分洗腦，加上夏蘭特在片中「瞓身」演出，表情趣怪又噴火，令廣告歌迅即在網上瘋傳。

對於夏蘭特成為王老吉代言人，網民表示「王老吉真會抓流量，哈蘭德剛入住抖音就馬上抓住他代言」、「俄羅斯的歌，用在北約成員國的球員廣告上，真是黑色幽默感拉滿」、「王老吉喝多了會變魔人布歐」、「哈蘭德知道《上火》是啥意思嘛」、「一開始看到這個視訊，我以為是網友惡搞的」、「整個挪威是不是只有哈蘭德喝過王老吉」。

 

 

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