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福州最後老巷︱民宅黑夜起火暫無傷亡 網民：下雨天也燒成這樣？︱有片

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更新時間：10:53 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:53 2026-06-10 HKT

福建福州一處被喻為「最後的老巷」的打卡熱點，9日晚突然起火，暫無人傷亡。消息成為網上熱搜，許多網民奇怪，連日下雨，木結構為主的建築仍如此猛烈燃燒。

福州台江應急管理局通報，6月9日21時55分許，台江區上海街道下河裡14號民房發生火情，目前暫未發現人員傷亡。起火原因仍在調查。

「新黃河」報道，9日23時許，現場有多輛消防車灌救。從附近居民樓頂觀望，火場黑煙不斷往天空竄，大火依舊在熊熊燃燒，間中傳出爆炸聲。

據附近居民說，大火已經燒了一個多小時，著火點附近多為老舊房屋和老舊小區，還有很多木質搭建物。據當地人介紹，下河里又被稱為「福州最後的老巷」，有人稱，這裡的生活彷彿和20年前無異。

網上則常有人分享下河里照片，顯示該社區仍維持續數十年前的面貎。

網民紛紛留言，「拆遷？」、「曾經幾時不曾焚燬 一朝改造灰飛煙滅」、「福州老傳統了，要拆遷了」、「福州的媒體『安靜』的很統一，沒見福州媒體報導這個火災」、「坐好別說話，懂得都懂」、「一天都不耽誤工期」、「下著雨，而且雨還不小，還能燒這麼厲害」、「竟然福州幾個官博號都沒報道」、「逢拆必燒」。

 

 
 
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