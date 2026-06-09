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繼小紅書後抖音出手 兩周下架逾1500片嚴打跨境投資

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更新時間：22:31 2026-06-09 HKT
發佈時間：22:30 2026-06-09 HKT

內地官方近期嚴厲打擊非法跨境炒股，各大社交平台也配合整治相關薦股、炒股內容。繼小紅書後，短視頻分享平台「抖音」明確嚴禁誘導非法跨境投資相關內容，過去兩個月處置相關違規內容1500多條。

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小紅書亦已處置相關內容

財聯社引述抖音相關負責人的消息稱，抖音明確嚴禁誘導非法跨境投資相關內容，包括但不限於教授或引導辦港卡開證券賬戶、無資質提供辦港卡服務等行為，近兩周處置相關違規內容1500多條。

據悉，此前多部門已針對非法跨境證券期貨經營亂像提出整治要求，抖音持續強化平台內容管控，從嚴清理各類違規導流信息，引導投資者正確看待投資行為。

內地社交平台「小紅書」早前也公布，近期已對金融生態進行治理，當中針對「抓緊港美股開通分享帖」相關違規行為線索，已處置非法誘導跨境投資等違規筆記539條及評論146條。

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