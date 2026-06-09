黎家盈等神23乘组亮相北韓文藝晚會 習近平金正恩同場觀看｜有片

6月8日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北韓領袖金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館一道觀看專場文藝演出。神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組在中國太空站的全家福畫面，亮相文藝演出現場大屏幕，當中包括香港首位航天員黎家盈。

新華社報道，當晚9點時許，習近平夫婦和金正恩夫婦一同登上體育館主席台。全場觀眾和演職員以熱烈的掌聲和歡呼聲表達歡迎和致敬。

演出充滿激情、氣勢恢宏，洋溢著中朝人民之間的友好情誼。演員們以歌曲、舞蹈、雜技等形式，表達對習近平時隔7年再次訪問北韓的熱烈歡迎，抒發期待鞏固和發展中朝傳統友好合作的真摯情感。

報道稱，《我和我的祖國》、《茉莉花》、《紅旗飄飄》等耳熟能詳的中國歌曲引起全場強烈共鳴，贏得陣陣掌聲。習近平和金正恩對演員們的精彩表演頻頻鼓掌致意。

演出在《朝中友誼萬古長青》的歌聲中落下帷幕。中朝雙方代表執送以兩黨兩國最高領導人夫婦名義向演職員贈送的花籃，祝賀演出成功。