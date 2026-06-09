智商稅｜央視踢爆網紅蚊怕水亂象 原料成本僅兩毫利潤達300倍

央視財經《財經調查》節目日前曝光內地驅蚊產品市場亂象，揭發多款「網紅驅蚊液」實際成本僅一兩毛人民幣，但經過包裝及層層經銷後，最終零售價高達近30元，利潤空間達300倍。部分廠家更以化妝品備案繞過農藥監管，產品主要成分僅為水及香精，並無實際驅蚊效果。

出廠價1.5元包裝運輸全包

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據央視記者調查，河南南陽興宛堂艾草製品有限公司生產的「叮叮液」、「叮叮喷雾」等產品，單瓶出廠價僅1.5元。廠方工作人員承認，這1.5元已涵蓋瓶身、外包裝、生產人工、水電及物流等所有成本，真正用於調配原料的錢「僅剩一兩毛錢」，產品「主要成分就是水」，僅添加極少量植物純露。

為了讓消費者產生「有效果」的錯覺，該款產品在香型上刻意貼近花露水，依靠濃郁香氣及清涼感營造使用感受。廠方坦言，這些產品並無實際驅蚊功效。

含「驅蚊酯」卻以化妝品備案繞開監管

調查發現，多款標榜「純植物提取、無化學成分」的網紅驅蚊產品，實際驅蚊效果來自未標註的「驅蚊酯」（丁基乙酰氨基丙酸乙酯）。該成分在行業標準中被劃定為微毒級別，既屬農藥驅蚊原料，亦被收錄進化妝品原料目錄。

廠家利用此雙重屬性，以化妝品、日用品渠道備案，繞過農藥生產及登記審批，卻在產品中實際添加驅蚊酯。廣州市百愛神生物科技有限公司生產的「植物叮叮噴霧」即屬此類，該公司並無農藥生產許可證。

主打母嬰市場的產品同樣暗藏套路。優之純（廣州）生物技術有限公司生產的「嬰幼兒艾草防護喷雾」，標有兒童化妝品「小金盾」標識，聲稱無農藥、靠氣味驅蚊，實際上亦添加了驅蚊酯。

貼牌授權失控 「葵花」品牌被冒用

記者調查發現，市場上多款標有「葵花」商標的驅蚊產品，與知名藥企葵花藥業無任何關聯。商標註冊方「廣東半分子健康產業有限公司」按產品成本價的20%收取授權費，其業務負責人承認，明知這類噴劑並非正規合格驅蚊產品，仍「睜一隻眼閉一隻眼」默許代理商貼牌生產。

葵花藥業已於6月2日發聲明澄清，企業從未生產、銷售或授權任何一款驅蚊類產品，央視曝光的產品與其毫無關聯。

專家：含驅蚊酯產品對特殊人群有健康風險

中國疾病預防控制中心病媒生物首席專家劉起勇指出，含有驅蚊酯成分的產品，對嬰幼兒、孕婦等特殊人群存在健康安全風險。相關法規要求此類產品須明確標註毒性及成分濃度，惟多數違規產品對此隻字不提。

網友熱議：又是「智商稅」

事件曝光後在社交平台引發熱議，有網民直言「防不勝防」、「剛買了兩瓶，幸好只用過兩次」、「這就是智商稅」。亦有網民呼籲加強監管，嚴懲違規企業。

目前，多地市場監管部門已跟進央視線索展開排查，查封違規生產作坊，下架問題產品，相關涉案企業正依法立案查處。

購買小貼士

專家提醒消費者，選購驅蚊產品時應注意：