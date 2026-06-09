20年奴役｜河北殘障工無薪搬水泥 老闆稱「別人送的」揚言「死了就埋了」

河北保定爆出一宗駭人聽聞的長期奴役事件。一名身份不明的殘障老人在當地一間水泥經銷店強制勞動長達20年，每天徒手搬運20多噸水泥，期間分毫工資未獲，工作環境更無任何防護措施。事件由內地著名打拐志願者上官正義揭發，曝光後他更遭受死亡威脅，據了解，涉事者已被警方拘留。

日搬20噸水泥 殘障工：「累，想回家」

據上官正義實地拍攝的影片及多間內媒報道，涉事地點位於保定市清苑區臧村鎮劉莊村一間水泥經銷店。該名殘障老人身分不明，每日清晨5時便起身勞動，徒手裝卸超過20噸水泥，工作間內塵土飛揚，卻未配備任何口罩等勞保用品。

上官正義趁老闆不在場時上前詢問，該名老人在鏡頭前坦露心聲：「累，想回家」。這句簡短的話語，道出了20年非人生活的辛酸。

相關新聞：上官正義揭湖南婚介所拐賣嬰孩 聯合調查組：已刑拘疑犯

冷漠老闆：當地都知情

上官正義隨後直接向店老闆求證，對方的回應更令人心寒。老闆承認該名老人到他店裡「已有20年」，並稱：「他是別人給我的，沒有身份。」當被問及「他沒有身份，如果死了怎麼辦？」時，老闆竟冷血回應：「死了就埋了。」

老闆更聲稱，當地的有關部門都「知道這個情況」，此說法引發外界對基層監管長期失職的強烈質疑。

曝光者遭死亡威脅

上官正義將事件向有關部門反映後，本欲協助安置老人，卻突然遭到水泥店對面一名男子的惡意滋擾。該男子先是無理指控上官正義的車輛壓壞其地磚要求賠償，其後又向警察誣指上官正義是「人販子」。最後，該男子竟當着警察的面開出貨車，揚言要「撞死」上官正義。

鑑於行徑囂張且威脅人身安全，當地警方已即時介入，該名男子因威脅他人身安全被處以7天行政拘留。

老人已獲救 老闆被控制

事件經網絡發酵引發全網震怒。據最新消息，當地警方已將涉事水泥店老闆控制，該名被奴役20年的殘障老人已獲解救。官方初步核實了老人的身份信息，具體身世背景及「轉送」鏈條仍待進一步徹查。

法律專家：涉強迫勞動與非法禁錮

有法律界人士指出，老闆長期限制老人人身自由、強迫其從事重體力勞動且不支付報酬，已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》中的強迫勞動罪及非法拘禁罪，且受害者為殘障弱勢群體，作案時間長達20年，情節極其惡劣，屬於法定從重處罰情節。不僅老闆難逃刑責，當初將老人「轉送」給老闆的上游人員，亦須承擔相應的法律責任。

目前，河北保定有關部門正就事件展開全面調查。