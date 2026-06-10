奴役歲月｜河北殘障漢無薪搬水泥20年內情曝光 曾辯「別人送的」老闆遭刑事拘留

河北保定爆出一宗駭人聽聞的長期奴役事件。一名身份不明的殘障老人在當地一間水泥經銷店強制勞動長達20年，每天徒手搬運20多噸水泥，期間分毫工資未獲，工作環境更無任何防護措施。事件由內地著名打拐志願者上官正義揭發，曝光後他更遭受死亡威脅。



事件引發內地各界關注。河北省保定市清苑區聯合調查組今日（10日）就事件作出通報。經初步調查，該殘障人員為外市村民丁某某（男，66歲），約二十年前到我區臧村鎮劉莊村，後與水泥經銷店經營者安某某（男，57歲）同處居住，為其幹活。



事件發生後，我區於6月7日下午為丁某某安排了全面體檢，體檢結果未見異常，並對其妥善安置。同時，公安機關對丁某某開展DNA信息比對工作，6月9日已為其找到親屬。目前，公安機關已對安某某依法採取刑事拘留強制措施，案件正在進一步偵辦中。

日搬20噸水泥 殘障工：「累，想回家」

據上官正義實地拍攝的影片及多間內媒報道，涉事地點位於保定市清苑區臧村鎮劉莊村一間水泥經銷店。該名殘障老人身分不明，每日清晨5時便起身勞動，徒手裝卸超過20噸水泥，工作間內塵土飛揚，卻未配備任何口罩等勞保用品。

上官正義趁老闆不在場時上前詢問，該名老人在鏡頭前坦露心聲：「累，想回家」。這句簡短的話語，道出了20年非人生活的辛酸。

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冷漠老闆：當地都知情

上官正義隨後直接向店老闆求證，對方的回應更令人心寒。老闆承認該名老人到他店裡「已有20年」，並稱：「他是別人給我的，沒有身份。」當被問及「他沒有身份，如果死了怎麼辦？」時，老闆竟冷血回應：「死了就埋了。」

老闆更聲稱，當地的有關部門都「知道這個情況」，此說法引發外界對基層監管長期失職的強烈質疑。

曝光者遭死亡威脅

上官正義將事件向有關部門反映後，本欲協助安置老人，卻突然遭到水泥店對面一名男子的惡意滋擾。該男子先是無理指控上官正義的車輛壓壞其地磚要求賠償，其後又向警察誣指上官正義是「人販子」。最後，該男子竟當着警察的面開出貨車，揚言要「撞死」上官正義。

鑑於行徑囂張且威脅人身安全，當地警方已即時介入，該名男子因威脅他人身安全被處以7天行政拘留。

老人已獲救 老闆被控制

事件經網絡發酵引發全網震怒。據最新消息，當地警方已將涉事水泥店老闆控制，該名被奴役20年的殘障老人已獲解救。官方初步核實了老人的身份信息，具體身世背景及「轉送」鏈條仍待進一步徹查。不過，網上有傳聞指，該殘障老人是平山縣西柏坡鎮村民，2004年意外走失，2006年到了清苑轄區，目前已找到親人。

法律專家：涉強迫勞動與非法禁錮

有法律界人士指出，老闆長期限制老人人身自由、強迫其從事重體力勞動且不支付報酬，已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》中的強迫勞動罪及非法拘禁罪，且受害者為殘障弱勢群體，作案時間長達20年，情節極其惡劣，屬於法定從重處罰情節。不僅老闆難逃刑責，當初將老人「轉送」給老闆的上游人員，亦須承擔相應的法律責任。

目前，河北保定有關部門正就事件展開全面調查。