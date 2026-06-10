打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證

員工跟僱主不是會就表現要求產生矛盾。近日內地傳媒報道一宗僱傭糾舉官司，一名員工被指遲8分鐘開電腦、與同事交談4分鐘等，公司就以「嚴重違紀」即時解僱。

內地封面新聞報道，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目，回到南京分公司坐班，每天按時上下班，主動做調查研究並匯報進展。

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小林解釋，離開工作崗位是要喝水，以解決生理需要。iStock

小林指，用手機是要興同事溝通。iStock

小林被指提早4分鐘下班。iStock

小林被指上班遲開電腦8分鐘。iStock

1小時內搞妥離職手機

同年2月中旬，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。

由於覺得被無理解僱，小林將事件訴諸法院。雙方對簿公堂時，公司聲稱十幾段沒有聲音的閉路電視影片是開除小林的「摸魚罪證」，其中包括：

1月17日： 離座9分鐘，看手機，和同事說話4分鐘。

1月23日： 離座15分鐘，上下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西。

1月24日： 延後8分鐘開啟電腦，查看手機。

1月26日： 離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位。

2月5日： 電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。

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小林在法庭上即時一一反駁。其中被指提前幾分鐘下班。小林指，辦公室在4樓，打卡簽退在1樓。我提早4分鐘去等電梯、下班準時打卡，根本不是早退

至於其他指控，小林逐一反駁，例如因要去廁所和喝水等基本生理需求，才離開工作崗位；和同事說話是正常工作交流；看手機是為了查看競爭產品和工作微信。

為喝水離開工作崗位

小林又指，自己在職4年多未有任何違紀記錄，公司從未作出任何提醒、警告或核實，反而用上所謂「閉路電視影片」作證，將他定罪解僱，認為是違法。

報道指出，南京市中級人民法院早前對案件作二審判決，認為本案中，閉路電視影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑影片作「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。

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網民：比監獄還嚴格

網民意見：

冬眠的蝸牛妞 ：這公司老闆有病

幸運草：你左腳先進公司嚴重違紀，開除

北慕：這種公司就應該倒閉

濤濤：資本家真把人當奴隸啊

otten：比監獄還嚴格，要不拉去槍斃了