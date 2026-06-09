膳魔師燜燒罐︱中港回收指定型號 美國通報：密封塞彈出致3人永久失明

在港有售的德國真空保溫品牌膳魔師（Thermos），被指部份食物罐產品出現安全風險，內地、美國及澳洲需要回收（召回）。而香港代理亦在5月29日宣佈回收有關產品。

內地《南方都市報》報道，因產品瓶塞存在彈出的風險，近段時間，德國真空保溫品牌膳魔師（Thermos）在中美多國各召回百萬件食物罐等產品，美國消費品安全委員會（United States Consumer Product Safety Commission）披露，有三名消費者因眼睛被擊中而導致永久喪失視力。

膳魔師中國免費更換有洩壓閥密封塞

5月29日，國家市場監管總局官網曾發布公告稱，日前，膳魔師（中國）家庭製品有限公司回收2011年-2023年期間製造的部分SK3000、SK3020型高真空不鏽鋼食物罐，涉及數量近400萬件（3,995,415件）。

國家市場監管總局官網曾發布公告稱，膳魔師（中國）家庭製品有限公司回收2011年-2023年期間製造的部分SK3000、SK3020型高真空不鏽鋼食物罐，涉及數量近400萬件（3,995,415件）。

美國消費品安全委員會公告稱，膳魔師在美國召回約810萬個食品與飲料瓶（型號為SK3000、SK3020、SK3010）。圖片：www.cpsc.gov

膳魔師澳洲官網發布的回收公告。www.thermos.com.au

膳魔師官方發出的回收通告。圖：www.thermos.com

回收公告指出，如消費者長時間在保溫食物罐中存放易腐食品或飲料，打開時密封塞可能會有彈出風險，對使用者造成撞擊傷害。膳魔師中國將免費更換一件全新具有洩壓閥的密封塞，以消除安全隱患。

而膳魔師（香港）上月29日亦發出通告，膳魔師美國公司在美國市場啟動召回產品為銷售時間為2008年至2024年高真空不銹鋼燜燒罐SK3000、SK3020的無洩壓閥內瓶蓋以及保溫瓶SK3010，主要原因是產品存在安全隱患的使用風險。膳魔師香港對市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000、SK3020同型號產品及其內瓶蓋（保溫瓶SK3010已於2016年全球正式停產，且該型號從未在香港市場上市銷售）開展全面排查與風險評估。

香港客服：涉事型號產品2017年已無出售

膳魔師香港決定主動對香港市場範圍內涉及的相關產品召回。本次香港市場進行召回涉及產品為銷售時間2011年至2024年的高真空不銹鋼燜燒罐SK3000和SK3020無洩壓閥內瓶蓋。



膳魔師客戶部回覆《星島頭條》網表示，有關產品2017年後已無在港出售，香港收到客戶有關產品的回收查詢，亦只有極少量。

除了中國及香港市場外，膳魔師亦在美國和澳洲回收相關產品。



今年4月30日，美國消費品安全委員會發布的公告稱，膳魔師在美國召回約580萬個食品罐（型號為SK3000和SK3020）和約230萬個食品與飲料瓶（型號SK3010），該款產品於2008年-2024年7月期間在美國沃爾瑪、Target、亞馬遜等平台銷售，售價約為30美元。

美國收27宗投訴

公告又指出，膳魔師已收到27宗消費者報告，稱在打開容器時，瓶塞因壓力作用猛烈彈出並擊中人員，其中包括導致撞擊傷和割傷並需要醫療救治的投訴。有三名消費者因眼睛被擊中而導致永久喪失視力。



而膳魔師澳洲官網發布的回收公告顯示，膳魔師聯合澳洲競爭與消費者委員會對部分SK系列食物罐進行自願性產品安全回收，型號為SK3000和SK3020，這些產品於2009年7月至2022年12月期間在澳洲各零售網點銷售，但公告未指出此次召回產品數量。回收因受影響產品的瓶塞未配備洩壓閥，容器內部可能會積聚壓力，導致打開時位於蓋子下方的瓶塞被強力彈出。



《南方都市報》曾向膳魔師中國區及總部查詢，暫未收到有關回應。周一（8日），膳魔師旗艦店客服表示，店鋪沒有出售回收的產品。