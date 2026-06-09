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湖南女子專注工作期間 遭老鼠偷襲咬腳「彈起」｜有片

即時中國
更新時間：08:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-09 HKT

近日，湖南邵陽發生一則有趣又驚險的小插曲。一名女子在辦公室認真上班時，突然遭到一隻大老鼠偷襲，被咬到腳部，引發網友熱議。內地荔枝新聞引述當事崔女士回憶，事發當天上午11點左右，她正專注投入工作，絲毫沒有防備。

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據悉，這隻老鼠清晨就曾在辦公區域出沒，崔女士早已見過它的身影，因此再次偶遇時並沒有感到太過意外。幸好，此次遇襲有驚無險，老鼠的啃咬力度較輕，崔女士的腳部完好無損，既沒有破皮出血，也沒有留下任何牙印、紅腫和傷痕。事發後，這隻膽大的老鼠快速逃竄，躲進辦公室角落的洞穴裏藏匿起來。

事件曝光後，迅速引發眾多網友熱議與調侃。不少網友直呼畫面感十足，吐槽辦公環境衛生堪憂，建議公司及時做好環境消毒、封堵鼠洞，徹底杜絕隱患。也有網友調侃這隻老鼠膽大包天，竟敢公然「襲擊」打工仔。有網民則為崔女士慶幸，畢竟被老鼠咬傷存在感染風險，著實讓人捏了一把汗。

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