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吉林男子偽裝飯店職員 當眾帶走醉酒人妻後性侵

即時中國
更新時間：00:10 2026-06-09 HKT
發佈時間：00:10 2026-06-09 HKT

近日，吉林省長春市南關區人民法院刑事審判庭審結一宗性侵案件，男子拱某偽裝成飯店工作人員，當眾從被害人丈夫身邊騙走醉酒被害人並實施性侵，最終因強姦罪被判處有期徒刑3年6個月。

得受害人丈夫信任

據內地《九派新聞》報道，事發當天，被害人朱某某與親友在飯店聚餐，席間飲酒過量，陷入重度醉酒狀態。彼時她神志模糊、意識不清，無法辨識周遭環境，徹底喪失自我保護和反抗能力。

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同在店內的拱某目睹這一情景後，心生歹念，謊稱自己是飯店工作人員，以「幫忙照看、安置醉酒顧客」為由，博取了朱某某丈夫的信任。對方毫無防備，輕信了這份虛假善意，任由拱某將醉酒的朱某某帶離飯店並乘車離開。

隨後，拱某趁被害人完全喪失辨認和反抗能力，違背其意志強行發生性關係。次日，朱某某酒醒後察覺自己遭遇不法侵害，第一時間報警求助。公安機關迅速介入調查，成功將拱某抓獲歸案。

「我就是看她長得漂亮，還醉得不省人事，就起了歪心思……」庭審中，拱某自述犯罪動機，並對自己的犯罪行為認罪認罰。

由承辦法官劉浩組成的合議庭經審理查明，拱某利用被害人醉酒無性防衛能力之機，違背婦女意志強行發生性關係，其行為已構成強姦罪。最終，拱某被依法判處有期徒刑3年6個月。

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