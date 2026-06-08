輝達供應商︱董事長爆電梯索吻醜聞 勝宏科技市值單日蒸發逾200億︱有片

剛於今年4月登陸港交所主板、身兼輝達（Nvidia）供應商的「勝宏科技」，近日深陷高管私生活風波。或受到董事長負面傳聞衝擊，勝宏科技港股今日（6月8日）收盤重挫 8.19%。

6月6日上午，抖音主播「珍珍Janice」在社交媒體發布多條涉及勝宏科技董事長陳濤的私生活訊息。該用戶指控陳濤「剛認識就騙我給他生小孩」，並公開了疑似視訊通話、聊天截圖及一段電梯閉路電視畫面。影片顯示，一名中年男子與一位白衣女子在電梯內有牽手、親吻等親密互動。

勝宏科技接受媒體採訪時澄清，網傳影片及相關資訊與公司的生產經營活動無關。內部工作人員亦表示，公司不接受任何涉及個人層面問題的採訪，強調目前經營一切正常。

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勝宏科技總部位於惠州，專門研發與生產高精密多層板、HDI、FPC及軟硬結合板，產品廣泛應用於人工智慧、大數據中心、新能源及航空航太等前沿領域。

