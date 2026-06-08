全國首個「機械工人」登武漢家庭 煮飯摺衫抹枱瓣瓣掂｜有片

全國首個專為家庭場景設計的通用機械人近日於武漢光谷亮相。首批100台機械人已正式進駐社區展開規模化測試。這款被定位為「家庭夥伴」的機械人不僅能自行掃描家居地圖，更能獨立完成叮飯、洗碗、摺衫及抹枱等日常家務，未來更計劃推廣至有老人、兒童或寵物的家庭試用。

充電兩小時續航八小時

這款名為「小光」（「拾光S1」）的機械人身高1.67米，採用「半人形」設計，上半身配備人手形抓夾，下半身則為靜音輪式底盤。其佔地不足1平方米，充電2小時可續航8小時。據研發企業「極佳視界」項目經理尚登科介紹，小光的智商目前相當於三、四歲的小朋友，首次進入新家時會自動掃描並識別家具位置；若家居佈局改變，用戶只需發出語音指令「重新學習環境」，機械人便能在數分鐘內自行更新，毋須工程師上門。

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在實際演示中，這款機械人已能獨立完成使用微波爐、將餐具放入洗碗機、從洗衣機取出衣物並摺妥，以及清潔桌面和馬桶等7項基礎家務。雖然其操作速度被指「比人類慢了不少」，但其精細度已相當高，單是「加熱食物」一項便包含抓取、開關微波爐門及計時等十多個步驟，每一步皆經過上千次訓練。

研發團隊透露，研發團隊計劃在今年第三季度推出升級版「拾光S2」，機械人設計將優化，底盤體積縮小60%以適應小戶型，並將續航力提升70%，同時將操作高度擴大至2.2米，以便執行抹窗及高處取物等任務。此外，團隊目前正訓練機械人學習餵金魚、插花、讀繪本及清理寵物糞便等新技能。

據悉，該項目將於今年第三季度在武漢免費提供100個試用名額，優先開放予有長者、兒童或寵物的家庭申請，且有陪護及打理需求之家庭申請。