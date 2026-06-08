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中國最長壽圈養象「八莫」離世 網民：無期徒刑結束

即時中國
更新時間：17:15 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-08 HKT

上海動物園雄性亞洲象「八莫」，7日13點16分離世，享年65歲。「八莫」自1973年落戶上海，至今53載，陪伴幾代人成長，是中國最年長的圈養亞洲象。許多網民留言，感謝「八莫」的陪伴，也有人感慨指，牠終於「畢業」，回復自由。

落戶上海53載

上海動物園公告指，6月6日早上起，「八莫」後腿開始出現明顯的支撐不穩。

中國最長壽的圈養亞洲象「八莫」去世，享年65歲。小紅書＠榮譽圓掌
中國最長壽的圈養亞洲象「八莫」去世，享年65歲。小紅書＠榮譽圓掌
中國最長壽的圈養亞洲象「八莫」去世，享年65歲。小紅書＠榮譽圓掌
中國最長壽的圈養亞洲象「八莫」去世，享年65歲。小紅書＠榮譽圓掌

6月7日凌晨，「八莫」倒下了。值班飼養員發現後立即報告，相關人員緊急商討治療方案，並為牠輸液搶救。然而，13:16「八莫」還是永遠離開了。

「八莫」1973年落戶上海至今53載，成為鐫刻在無數人童年裡、獨屬於上海的溫情地標。

享年65歲的「八莫」，是目前中國動物園協會亞洲象譜系中雄性亞洲象的最年長紀錄。牠1973年起與「版納」結為伴侶，一共孕育了8頭小象。

網民紛紛為「八莫」的逝世留言，「希望地球上所有城市不再有動物園，只有動物救護所」、「三代上海人童年的記憶，走好」、「真的陪著我們長大啊，謝謝你八莫」、「巨大的八莫，一輩子貢獻給人類了」、「上海囡囡都見過八莫吧，謝謝你陪著我們長大」、「作孽啊 一輩子被關在那裡」。

 

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