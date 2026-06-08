商洛高速橋樑倒塌︱62死失蹤慘劇調查報告 監理單位同意施工方不依圖施工

《新京報》報道，國務院安全生產委員會網站周一（8日）發布《國務院安委會辦公室關於安全生產領域部分弄虛作假典型案例的通報》（下稱「報告」），陝西省商洛市發生高速公路橋樑垮塌，造成62人死亡失蹤的細節披露。

報告指出：調查評估發現，監理單位北京華宏工程咨詢有限公司違規同意施工單位不按圖紙施工將繫樑抬升，不如實記錄監理日誌；實際情況與設計不符，卻按原施工圖進行驗收，並在竣工前復測檢驗時違規簽字同意。

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第三方試驗檢測單位原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司項目負責人發現事發橋樑實際樁長與設計不符，擅自修改樁長和原始超聲波圖形，公司發現後也未糾正並出具檢測報告。

災害發生後，涉事項目旁站監理、涉事第三方試驗檢測服務項目負責人涉嫌刑事犯罪，被司法機關採取強制措施；陝西省交通運輸廳對北京華宏工程咨詢有限公司、陝西交控工程技術有限公司（原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司）以及相關責任人進行了行政處罰。



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事發於2024年7月19日晚上8時49分許，陝西省商洛市柞水縣境內丹寧高速柞水至山陽路段嚴坪村Ⅱ號大橋因山洪暴發發生垮塌，造成25輛車輛墜河，62人死亡或失蹤，直接經濟損失人民幣15751.41萬元。經過調查，事故除了是因山洪造成，橋樑在建設管理、設計、施工、監理及涉河監管等方面也有問題，決定對涉案的43名公職人員被問責，其中二人被捕。