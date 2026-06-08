四川康定4.5級地震 暫無傷亡報告

四川省甘孜藏族自治州康定市周一（8日）清晨發生4.5級地震，目前暫未收到人員傷亡情況報告。

據中國地震台網正式測定，康定市周一清晨5時零7分發生4.5級地震，震源深度10公里，震央周邊200公里範圍內、近五年來共發生3級以上地震127次。

據中新社報道，地震周邊五公里內的村莊有高巖窩、高家溝，20公里內的鄉鎮有榆林鄉。震中五公里範圍內平均海拔約4268米。震中距康定市區12公里、瀘定縣31公里。

地震發生後，四川省地震局迅速啟動級別最低的四級地震應急服務響應。同時，當局也調度甘孜州防震減災部門核查災情，先期指派康定地震監測中心站工作人員趕赴震中開展現場應急處置。