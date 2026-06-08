四川康定4.5級地震 暫無傷亡報告
更新時間：16:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:59 2026-06-08 HKT
四川省甘孜藏族自治州康定市周一（8日）清晨發生4.5級地震，目前暫未收到人員傷亡情況報告。
據中國地震台網正式測定，康定市周一清晨5時零7分發生4.5級地震，震源深度10公里，震央周邊200公里範圍內、近五年來共發生3級以上地震127次。
據中新社報道，地震周邊五公里內的村莊有高巖窩、高家溝，20公里內的鄉鎮有榆林鄉。震中五公里範圍內平均海拔約4268米。震中距康定市區12公里、瀘定縣31公里。
地震發生後，四川省地震局迅速啟動級別最低的四級地震應急服務響應。同時，當局也調度甘孜州防震減災部門核查災情，先期指派康定地震監測中心站工作人員趕赴震中開展現場應急處置。
最Hit
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
2026-06-07 16:00 HKT
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
2026-06-07 10:30 HKT
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
2026-06-07 13:00 HKT