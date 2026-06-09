內地雞蛋狂加價︱比去年升四成一斤市賣¥5.23 民眾慨嘆：貴過雞肉

雞蛋是民眾最尋常副食品，但內地自5月開始，蛋價不斷瘋漲，目前多地零售價更突破人民幣5元1市斤（500克，下同），同比上升達4成，創下近十年同期新高。有超市更出限購令，民眾抱怨現在雞蛋「一天一個價」、「雞蛋貴過雞肉」。

去年蛋價低迷縮養殖規模

據每日經濟新聞報道，農業農村部畜牧獸醫局官網顯示，5月以來，雞蛋已連續5周漲價，截至5日下午，全國農產品批發市場雞蛋價格為每市斤5.23元人民幣，較前一天上漲0.8%。主產區均價單月飆升26.1%、同比漲幅突破40%。

河北石家莊市裕華區一家果蔬店，市民劉女士選購了6市斤雞蛋，結賬時34.8元的總價讓她頗感意外。「有段時間沒買雞蛋了，今天發現雞蛋價格居然漲了這麼多。記得剛過完年那會兒，1市斤才3.2元。」劉女士說。

6月1日，記者在山東濟南一家連鎖超市的雞蛋銷售區了解到，雞蛋價格已從前一天的4.99元/市斤，漲至5.29元/市斤。

南方梅雨天持續增變壞損耗

有業內人士指，5月原是蛋業的淡季，今年逆勢不斷漲價，主要是受到前期產能收縮帶來供應減量、階段性需求集中釋放等因素影響。

他們指，2025年蛋價持續低位，養殖端縮減規模、淘汰蛋雞，造成今年貨源緊張，是本輪漲價的重要原因。

加上，5月下旬以來，南方梅雨天氣範圍擴大，高溫高濕環境易導致雞蛋出現受潮、變質等問題。

業內人士認為，因產區庫存延續低位，預計端午節前雞蛋價格仍有沖高空間，但上漲動力逐步減弱，2026年下半年蛋價或將呈現「高位震盪、階段性波動」特徵。

由於雞蛋是市民生活必需品，多地已開始積極採取措施，穩定雞蛋供應。

網民紛紛表示，「之前一板30個（雞蛋）18元。現在要22了」、「半個月前，我還在我們這兒的蔬菜店買了9.9元/板30個」、「和豬肉一個價」、「這下真的要吃不起茶葉蛋了」、「6.5一斤 瑪德比肉還貴」、「小縣城7塊錢一斤」、「愛吃雞蛋的我感覺世界崩塌了」。