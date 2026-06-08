西南暴雨｜南寧龍捲風襲倉庫爆火花 貴州水淹酒店遊客被困｜有片

重慶、貴州、廣西等西南多地近日分別遭遇極端天氣侵襲。貴州長順縣6日晚特大暴雨導致景區酒店嚴重水浸，158名遊客被困後獲救；廣西南寧7日則受強對流天氣引發的局部龍捲風影響，有倉庫頂棚被掀翻，鐵皮擊中高壓線導致多個小區停電。

廣西龍捲風肆虐

廣西南寧市興寧區6月7日受強對流天氣影響，出現局部龍捲風。金橋路附近一處倉庫頂棚被大風掀翻，鐵皮隨風飛舞，掛至玉蟾路與金橋路交叉口的110千伏高壓線上。

據廣西電網公司官方微博消息，7日下午5時08分，高壓線被鐵皮擊中導致線路跳閘，附近多個小區停電。經南方電網廣西南寧供電局搶修，當晚11時35分全面恢復供電。

興寧區應急管理局6月8日表示，已派工作人員到場處置，事件正在調查中。

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貴州山洪酒店窗戶入水

貴州省黔南州長順縣6月6日晚遭遇大暴雨襲擊，引發山洪及河水暴漲。位於神泉谷景區內的螢火蟲酒店因地勢較低，洪水迅速湧入，水位一度漫過部分房間窗戶，酒店大堂及客房大面積積水，多名旅客被困房間。

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網上流傳的影片及圖片顯示，酒店外圍一片汪洋，積水深度及腰，景區內多處設施被淹。有目擊者形容洪水來勢兇猛，遊客一度無法自行撤離。

災情發生後，長順縣政府啟動應急響應機制，消防、文旅、公安及景區管理方出動橡皮艇及救生設備，逐房逐人搜索被困旅客。官方統計顯示，救援行動共安全轉移旅客158名，所有獲救人員身體狀況良好，無人傷亡。

一名獲救遊客表示，事發時正在房間內休息，突然發現積水湧入，水位上升極快，幸得救援人員及時趕到用橡皮艇將他們接走。

神泉谷景區工作人員6月8日表示，景區已暫停對外開放，積水正在逐步消退，待完成安全檢查及清理工作後才會重新開放。

此外，6月6日至7日，貴州省畢節市黔西市遭遇持續性強降雨天氣，全市30個鄉鎮均不同程度受暴雨影響，多地出現大暴雨、特大暴雨，其中協和鎮累計降雨量達358.8毫米，刷新當地有氣象記錄以來日降雨量歷史極值。防汛二級應急響應啟動，多方救援力量集結，連夜開展人員轉移、搶險救災工作。