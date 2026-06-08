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武漢9歲童街邊買Tiramisu 屙穿腸休克入ICU險死

即時中國
更新時間：14:55 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:55 2026-06-08 HKT

湖北有9歲男童，在夜市食攤買了甜品提拉米蘇（Tiramisu）進食，跟著肚瀉3天又發高燒，入院後確診中毒性巨結腸，結腸穿孔導致膿毒血症，引發急性腎衰竭，經4小時開腹手術搶救，再轉入ICU，才挽回一命。

肚瀉3日發燒休克

據內媒寧波網報道，武漢協和醫院麻醉科醫生凌肯發片，指近日接診一名9歲男孩，他因在武漢某夜市的路邊攤買了Tiramisu吃，之後連續3天腹瀉、高燒。

武漢麻醉科醫生凌肯提醒，路邊攤的甜品容易滋生細菌。
武漢麻醉科醫生凌肯提醒，路邊攤的甜品容易滋生細菌。
武漢麻醉科醫生凌肯提醒，路邊攤的甜品容易滋生細菌。
武漢麻醉科醫生凌肯提醒，路邊攤的甜品容易滋生細菌。

家長起初以為男童只是普通拉肚子，在小診所簡單吃藥，但病情急速惡化，出現嚴重腹脹、劇烈腹痛、按壓劇痛，少尿、皮膚出現瘀斑、重度脫水，送到醫院時，孩子已瀕臨休克。

經檢查，男童確診是中毒性巨結腸，結腸穿孔導致腹膜炎和膿毒血症，並行了急性腎衰竭，經過整整4個小時全麻開腹手術，探查、清創、切除部分腸道，術後轉入ICU觀察，目前生命體徵平穩。

凌肯表示，路邊無資質散裝甜品極易滋生沙門氏菌、致病性大腸桿菌，民眾要小心購用。

 

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