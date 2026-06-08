杭州女心情差發狂插閨蜜25刀 16歲苦主擬向兇手監護人索賠

浙江杭州有16歲少女，早前遭心情不佳的閨蜜回家，被對方突然持刀捅或插25刀致重傷，醫藥費耗逾10萬人民幣。閨蜜傷人後自殺身亡，苦主目前打算狀告死者監護人索取賠償。

法醫鑑定屬重傷二級

《新京報》報道，杭州16歲少女陳建香，今年3月初，邀請心情不好的閨蜜到她家玩，但對方情緒突失控，先將陳的家貓掟出街摔死，再持生果刀向陳女施襲，刀割刀插共計25刀，直至鄰居聞聲救下陳女。

杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報

杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報

杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報

疑兇之後輕生自殺身亡，陳女入院搶救，經法醫鑑定，她肺及內臟多處嚴重受損，屬重傷二級。

陳建香指，好友母親向警方和代理律師提交病歷，顯示好友此前被診斷為疑似中度抑鬱症。警方對此案立案後依法作出撤案處理。

陳女指，至今治療費用最少要十多萬元，將會向好友的監護人索賠。