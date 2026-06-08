Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杭州女心情差發狂插閨蜜25刀 16歲苦主擬向兇手監護人索賠

即時中國
更新時間：15:30 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-08 HKT

浙江杭州有16歲少女，早前遭心情不佳的閨蜜回家，被對方突然持刀捅或插25刀致重傷，醫藥費耗逾10萬人民幣。閨蜜傷人後自殺身亡，苦主目前打算狀告死者監護人索取賠償。

法醫鑑定屬重傷二級

《新京報》報道，杭州16歲少女陳建香，今年3月初，邀請心情不好的閨蜜到她家玩，但對方情緒突失控，先將陳的家貓掟出街摔死，再持生果刀向陳女施襲，刀割刀插共計25刀，直至鄰居聞聲救下陳女。

杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報
杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報
杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報
杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報
杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報
杭州16歲女遭抑鬱閨蜜插25刀重傷。新京報

疑兇之後輕生自殺身亡，陳女入院搶救，經法醫鑑定，她肺及內臟多處嚴重受損，屬重傷二級。

陳建香指，好友母親向警方和代理律師提交病歷，顯示好友此前被診斷為疑似中度抑鬱症。警方對此案立案後依法作出撤案處理。

陳女指，至今治療費用最少要十多萬元，將會向好友的監護人索賠。

 

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
3小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
2小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
4小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
8小時前
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
7小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
11小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
2小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT