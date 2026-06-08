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蘇州女被小米SU7電吸門夾手骨折

即時中國
更新時間：09:44 2026-06-08 HKT
發佈時間：09:44 2026-06-08 HKT

江蘇蘇州趙女士近日下車關門時右手拇指被小米SU7電吸門夾住並自動吸合，當場劇痛冒汗，手指迅速腫脹。經醫院檢查確診為右手拇指骨折，需養傷1至2個月，起居與工作均受嚴重影響。小米官方客服確認電吸門無防夾功能，存在夾傷風險，已記錄事件並跟進。

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據《揚子晚報》報道，趙女士購車僅兩個月，事發時習慣性反手關門，拇指未及時撤離，電吸門無緩衝猛然吸合，擠壓力堪比成人大力關門。她自述並非刻意歸責，但電吸門瞬間力度令人恐懼，已通過汽車APP反映。小米官方致歉並跟進處理。

 
 
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