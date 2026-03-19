小米新一代SU7發布｜續航突破902公里 舒淇任代言人有段故？

內地科技巨頭小米集團旗下備受矚目的電動車SU7，近日迎來動力與續航能力的重大升級。小米創辦人雷軍於發布會上宣布，憑藉電機技術的關鍵突破及全方位的能耗優化，新一代小米SU7 Pro在不盲目增加電池容量的前提下，CLTC（中國輕型汽車行駛工況）標準下的續航里程，將直接突破900公里大關，達到902公里的驕人成績。新一代SU7標準版售價為 21.99 萬元（人民幣，下同），Pro 版售價為 24.99 萬元，Max 版售價為 30.39 萬元。與此同時，小米亦宣布邀得影后舒淇出任品牌代言人，為新車增添話題。

V6S Plus超級電機加持 性能全面提升

是次新車升級的核心亮點之一，在於全線改為搭載新一代的V6S Plus超級電機。該電機的最高轉速由原來的水平提升至22,000轉，峰值功率高達392匹馬力。小米方面強調，此舉不僅意味著動力上限顯著提高，能為駕駛者帶來更強勁的加速體驗，同時在日常駕駛中亦能表現得更為從容，兼顧了高性能與操控的平順性。

據悉，小米的研發團隊針對電機系統進行了深度優化，採用了分段磁鋼技術，並改良了轉子拓撲結構、主動潤滑系統以及功率模塊等多個環節，旨在攻克提升電機效率的行業難題。

擺脫「堆砌電池」思維 綜合效率提升1.5%

雷軍在演說中特別指出，在成熟的電機技術領域，即使要將轉換效率提升0.1%亦是極其困難的任務。然而，新一代SU7的電機綜合效率直接提升了1.5%。他解釋，這個看似微小的數值，卻為續航能力帶來了相當可觀的增長。

這次效率提升不僅直接為車輛增加了超過十公里的續航，若換算成電能，更相當於「免費為用戶增加了兩度電」，有效降低了用戶的長期用車成本。

憑藉全方位的精細化能耗管理，小米SU7 Pro實現了從電池到車輪高達94%的整車能量傳遞效率，徹底擺脫了過往依賴「堆砌電池」換取續航里程的傳統思路。其中，Pro版車型僅搭載96.3度的電池包，便實現了902公里的CLTC續航，在目前100度電以內的量產純電車型中，其續航表現穩居行業頂尖水平。

雷軍亦向公眾科普，CLTC作為國家標準工況續航，在日常實際駕駛中，會因為開啟空調、路面狀況及高速行駛等因素而有所折損，續航達成率普遍會打七至八折。他補充，小米SU7的續航達成率一直穩居行業前列，相信新車在實際用車場景中的續航表現，依然會相當亮眼。

影后舒淇代言 「SU7」諧音成真

在公布技術升級的同時，小米集團董事長雷軍亦透過其個人微博，正式宣布邀得著名演員兼導演舒淇，成為品牌的第二位代言人。雷軍透露，早在2024年第一代SU7發布時，已有網民因「SU7」的普通話發音與「舒淇」諧音，而建議邀請她出任代言人。如今合作成真，雷軍表示此舉是「達成大家的願望」，成功將網絡熱話轉化為品牌行銷策略，為新車上市再添聲勢。