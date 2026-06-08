中國觀察：華為「韜」光養晦 走出中國晶片路

我們日常用的手機、平板電腦，內部都藏着小小的晶片。過去半個多世紀，晶片的升級都靠着「摩爾定律」的指引，但上月中國科技公司華為推出韜（τ）定律，為晶片發展開闢了新方向，也為中國破除美國「卡脖子」（技術圍堵）邁出重要一步。

若把晶片比作一間課室，裡面的晶體管就是課桌。摩爾定律的思路是不斷縮小課桌尺寸，課室能夠擺越來越多課桌，晶片運算速度就會變快、價格變低。不過如今課桌已經小到接近原子，繼續走「越做越小」的路，只會走進死胡同，這就是摩爾定律的瓶頸。

韜定律跳出「縮小尺寸」的思路，改用縮短數據跑動時間，來提升晶片性能。希臘字母「τ」代表時間，與中文的「韜」字同音。在韜定律之下，在同一個大小的課室內，不用刻意把課桌改小，而是重新排列課桌位置、縮短同學傳遞書本的距離，優化走動路線，讓書本（數據）傳遞耗時變短，整個課室的辦事效率照樣大幅提升，這就是韜定律的核心。

這意味着研發團隊只要壓縮每一處數據等待時間，就算用14納米、28納米工藝，也能造出高性能晶片。韜也有中華文化「韜光養晦、厚積薄發」的意涵，也是華為近年屢被制裁、低調深耕的寫照。

韜定律是中國第一次在全球晶片行業提出全新產業發展準則，打破西方沿用多年的晶片升級思路，也解決了中國在取得極致晶片工藝方面的困境，重新盤活現有的生產線，不用一味追逐頂尖納米製程也能造出優質國產晶片。

6年來，面對外部制裁與技術圍堵，中國科技產業主動破局，在晶片、基礎軟件、高端製造領域屢獲新突破。進入「十五五」階段，國際科技博弈加劇，外部壓力持續存在，「韜光養晦」依舊是中國科技界前行的重要準則。

紀曉華