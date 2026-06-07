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浙江一河段突變「牛奶河」 織帶廠膠水原料洩漏所致｜有片

即時中國
更新時間：22:25 2026-06-07 HKT
發佈時間：22:23 2026-06-07 HKT

浙江溫州瑞安市今日（7日）發生一宗河水污染事件，市內一條河流在清晨突然變成乳白色，宛如「牛奶河」，更有大量魚隻因缺氧浮出水面，引發當地居民恐慌。溫州市生態環境局瑞安分局隨後通報，事件是由於附近一間織帶廠的水性膠水原料洩漏所致，目前污染源頭已被切斷，水質已恢復正常，涉事企業正接受立案調查。

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據當地居民在社交平台反映並上傳片段顯示，今日清晨，流經瑞安市城區的「大典下河」汀田街道河北路段，河水突然大範圍變成乳白色。目擊者余先生表示，昨日傍晚河水顏色仍無異常，但今早7時許外出時，發現整條河已變成「牛奶色」；雖然河水並無異味，河中的魚隻亦未有死亡，但大量小魚均浮於水面上。

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溫州市生態環境局瑞安分局隨後發布情況通報，指於今日清晨5時50分接獲涉事「某織帶有限公司」報告，指因儲罐閥門密封失靈，導致原料「水性膠水」洩漏至毗鄰的大典下河河道。事發後，涉事企業已立即對洩漏罐體進行堵漏，並切斷污染源頭。

環保部門聯同應急、監測人員及專家隨後趕赴現場勘查，並根據洩漏物的物理特性制定應急處置方案。截至今日下午2時許，受污染河面及水質已恢復正常。分局表示，將督促涉事公司進行全面整改，並依法對其立案調查。
 

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