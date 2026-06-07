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49歲男大廚香港赴舟山貨船上失蹤 汕尾海事局協調搜救

即時中國
更新時間：21:31 2026-06-07 HKT
發佈時間：21:30 2026-06-07 HKT

一艘由香港駛往浙江舟山的貨船日前發生船員失蹤事件。一名49歲男大廚在貨船出發數小時後，於本月6日凌晨被發現下落不明，其身份證及銀行卡等個人財物均留在房內。廣東汕尾海事部門證實已接獲報案，目前正協調附近海域的船隻進行緊急搜救。

據失蹤者女兒王女士在社交平台透露，其父親王錫得（49歲）身高約1.73米，中等身材，留有短髮。他已擔任海員約8年，早前經山東煙台一間公司派遣至涉事貨船工作，與船上其他船員互不相識。

涉事貨船於6月5日晚上11時57分由香港出發，預計於明日（8日）上午抵達浙江舟山。據船員反映，最後一次有人目擊王錫得是在6月5日晚上約9時。翌日凌晨6時許，同船船員發現他失蹤，遂向海事部門報案。據船訊網記錄，該貨船在6日早上約7時50分曾減速搜查，約兩個半小時後恢復正常航行，目前已接近浙江附近海域。

王女士向內地傳媒表示，涉事貨船僅在駕駛台及艙內控制室設有監控鏡頭，船員生活區等其他區域則全無覆蓋，令調查更具難度。廣東汕尾海事局工作人員今日（7日）接受查詢時證實，當局於昨日上午8時許接獲報警，由於目前未能確定王錫得失蹤的具體海域位置，已向附近船隻發出協查通報，全力搜救。
 

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