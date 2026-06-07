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寵物犬掙脫狗帶10秒吃光鄰桌生肉 衡陽烤肉店停業整頓全面消毒

即時中國
更新時間：20:55 2026-06-07 HKT
發佈時間：20:54 2026-06-07 HKT

湖南衡陽一間烤肉店日前發生一宗令人關注的衞生事件。一隻由顧客攜帶入店的寵物狗，在主人如廁期間掙脫狗繩，隨後走到鄰桌的餐車旁，在短短十多秒內將一整盤生肉悉數吃光。事件曝光後引發輿論熱議，涉事烤肉店隨即宣布自行停業整頓3天，並銷毀及更換全店餐具。

據網上流傳的閉路電視畫面顯示，事發於周六（6日）晚，地點為衡陽市蒸湘區「虔哆哆半肥瘦齊齊哈爾烤肉」店內。一隻白色寵物狗站在顧客餐車旁，低頭不斷啃食盤中的生肉，在不足20秒內便將整盤烤肉一掃而空。

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據了解，該寵物狗由一名顧客帶進店內，主人當時將狗繩拴在桌腳後前往洗手間。期間，狗隻掙脫繩索並走到鄰桌「開餐」。狗主人返回後發現情況，隨即向受影響的食客道歉，並賠償了相關餐費。

涉事烤肉店為一間連鎖餐飲品牌的加盟店。事發後，涉事店舖宣布自行停業整頓3天，進行全店徹底消毒，並將店內所有餐具銷毀及更換。品牌連鎖公司亦發表聲明致歉，表示已聯繫受影響食客，建議其前往醫院檢查，並承擔相關費用。店方強調，日後除導盲犬外，其他寵物犬一律嚴禁入店，並會啟用店外的寵物臨時安置區。

目前，當地市民熱線已接獲多宗相關投訴，並將事件轉交屬地市場監管所跟進處理。這宗事件亦再次引發公眾對於「寵物能否進入餐飲場所」的熱烈討論，不少市民與專家呼籲，應從法規層面統一管理標準，以保障公眾的用餐衛生與安全。
 

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