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深圳暴雨｜水龍捲驚現深圳灣 龍華變「水城」山姆超市被淹｜有片

即時中國
更新時間：17:25 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-07 HKT

深圳昨日（6日）遭遇強對流天氣侵襲，深圳灣上午驚現俗稱「龍吸水」的水龍捲，場面震撼。午後暴雨加劇，氣象部門將分區暴雨預警信號由黃色連升兩級至橙色，龍華區短時強降水引發嚴重水浸，有路段積水超過60厘米，區內山姆超市亦未能倖免，店內外一片汪洋。全市暴雨預警至晚上9時才全面解除。

深圳昨日受強對流天氣影響，全市多個區域雷雨大風及暴雨預警同時生效。上午約10時，深圳灣上空突然出現水龍捲，有市民在周邊高樓目擊全程並拍下畫面。從現場圖片可見，厚重的積雨雲層低垂，一條雲柱自烏雲底部垂直向下延伸，將海水吸向空中，形成「龍吸水」的壯觀景象。

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據深圳市氣象台信息，上午8時50分已率先在包括龍華在內的多個區域發布雷雨大風黃色預警，預料陣風達8級左右。至上午10時15分，氣象台再發布暴雨黃色預警，預計1至2小時內將錄得30至50毫米降水。

龍華成重災區積水超過60厘米

午後雨勢持續加劇，至傍晚6時許，氣象部門將龍華區、南山區部分區域及龍崗區部分街道的暴雨預警信號由黃色升級為橙色。

龍華區成為是次暴雨的重災區。短時強降水導致多處路段嚴重水浸，有拍攝者稱車輛進水熄火，有路段積水深度超過60厘米，汽車要涉水而行。龍華山姆會員商店亦被淹沒，店內地面積水，顧客需涉水購物。

龍華區有商戶向媒體表示，積水一度沒過巴士輪胎，深度超過60厘米，由於雨勢持續，積水無法退去，不少市民下班後無法開車回家。有車輛因引擎入水拋錨，被困路中。

直至晚上9時，深圳全市解除所有暴雨和雷雨大風預警信號，強降雨趨於結束。氣象部門提醒，市民仍需注意遠離河道和危險邊坡等區域。

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