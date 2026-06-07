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山西沁源礦難釀82死 縣應急局三高層同日落馬

即時中國
更新時間：16:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-07 HKT

山西省長治市沁源縣5月22日晚發生極嚴重的煤礦氣體爆炸事故，造成高達82人遇難、128人受傷。當地官場接連震盪。繼縣委書記趙永進於6月2日被查後，今日（7日）再有多名官員相繼落馬，當中包括縣應急管理局黨委書記，顯示問責行動正持續升級。

應急管理系統三要員受查

據長治市紀委監委通報，今日受查的三名官員均來自沁源縣應急管理及執法系統，包括：沁源縣應急管理局黨委書記、局長兼應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄；應急管理局黨委委員、執法隊副隊長岳曉東；以及執法一隊隊長張謙。三人均涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受各區縣紀委監委的紀律審查和監察調查。

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而就在5天前（6月2日），沁源縣「一把手」、縣委書記趙永進亦被山西省紀委監委通報涉嫌嚴重違紀違法落馬受查。

國務院最高檢掛牌督辦

這一連串官員落馬，背景源於半個月前的一宗特大礦難。今年5月22日晚上，沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司礦井發生氣體爆炸。截至目前，事故已導致82人死亡、2人失聯及128人受傷，是中國自2009年以來、也是山西省自2007年以來最嚴重的礦井安全事故。

相關新聞：山西沁源礦難︱最高檢掛牌督辦 爆炸瞬間畫面曝光︱有片

事故震驚中央，國務院副總理張國清曾趕赴現場指導處置，國務院隨後成立特別重大氣體爆炸事故調查組進行徹查；最高人民檢察院更對此案掛牌督辦，要求依法從嚴懲處主要責任人員。

懸紅最高200萬舉報

事故發生後，山西省委及省政府召開多次會議，部署全省煤礦安全隱患專項整治。省委書記唐登傑明言，要嚴厲整治安全監管執法「寬鬆軟」問題，嚴肅查處「以罰代管、只罰不管」等失職瀆職行為及其背後的腐敗問題。

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為配合整治行動，山西省已啟動全域煤礦安全排查，晉城市沁水縣、高平市等多地更設立重賞舉報機制，若舉報隱蔽工作面等違規行為查證屬實，最高可獲200萬元人民幣獎勵。

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