現代「梁祝」︱深圳男隨輕生新婚妻殉情 女死者兒時疑遭親戚性侵

深圳去年有男子，在完成自殺輕生的新婚妻的遺願清單後殉情，被網民稱是現代「梁祝」。最新報道指，女死者兒時疑遭親戚性侵，卻求助無門，致罹患抑鬱症。婚後丈夫為她報警卻無法立案，終令女事主病發自殺身亡。

青少年期起曾多次自殺

廣東潮汕的女死者黃汶雯，2024年底服藥輕生死亡，年僅26歲。其33歲的新婚丈夫謝家振，在帶著亡妻遺照逐一完成對方看演唱會、到泰國看心儀藝人表演、品嚐多地美食等心願後，便殉情身亡，事件當時引起社會極大關注，紛紛婉惜二人情深命薄。

據「新黃河」報道，黃汶雯的母親林玲（化名）近日透露這宗悲劇的前因後果。林玲指，女兒小學時成績優異。14歲那年，黃汶雯在深圳一醫院被診斷為重度抑鬱。2018年，診斷從抑鬱症轉為雙相情感障礙，此後多年，她多次企圖結束生命，每一次都被搶救回來。



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警未立案變催命符

不過，林玲當時不敢張揚事件，未有立即報警，只是自己去開導女兒。之後黃汶雯情況似有好轉，願意走出家門，並在他人介紹下認識了謝家振。

2024年2月24日，元宵節，黃汶雯與謝家振在深圳領證結婚。同年6月，謝家振發現妻子在夫妻生活方面出現應激反應和恐懼。追問之下，黃汶雯痛哭，說出了童年被性侵的經歷。謝於是替妻子報警。

然而，警方最後因證據不足未能立案。被警方問話的男親戚，事後反指林玲母女企圖敲詐勒索，兩家人關係徹底破裂。

隱藏十多年的秘密，曝光後卻取不回公道，令黃汶雯病情再度惡化。2024年12月11日，她選擇服下過量的安眠類藥結束生命。

謝家振也在約四個月之後，完成了亡妻的遺願清單，在網上發出千字文遺書，然後追隨黃汶雯而去。

林玲表示，公開女兒的童年遭遇，是希望未來的孩子與家長，遇到類似不幸，懂得如何處理自救，不要讓悲劇重演，「孩子小時候受了傷害，要立馬跟家人說，不能自己憋著。長大了有羞恥心，更不敢說」。

網民紛紛留言，「前段時間熱搜一個猥瑣男猥褻女童居然只判一年…」、「為這位母親的懦弱和愚蠢感到遺憾」、「七八歲，媽呀，她得多痛苦啊」、「只要是傷害，無論過了多少年對當事人來說都過不去」、「天啦，一直還以為殉情只是古老的傳言」。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service