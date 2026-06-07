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被指「下沉」演短劇 李若彤：我是演員不是神仙

即時中國
更新時間：08:53 2026-06-07 HKT
發佈時間：08:53 2026-06-07 HKT

被譽為「最美小龍女」的香港女星李若彤，近年演藝重心從經典長劇轉向大陸網絡短劇市場，新作短劇《夫人她專治不服4》近日在內地網絡平台播出，其飾演男主角外婆角色，引發熱議。部分網友評論稱，連「姑姑」都「下沉」演短劇了。對此，李若彤受訪時大方回懟：「我是個演員，又不是天上的神仙。」

李若彤表示，不管是長劇、短劇還是電影，只要喜歡且角色合適自己，演得過癮，就會去拍，不存在所謂「下沉」。她稱，在短劇劇組拍攝期間，經常會覺得像在拍電影，劇組的攝影運鏡、燈光布局都很專業、追求完美。

飾演小龍女走紅

內地《揚子晚報》報道，李若彤還表示，當下團隊在蘇州，「不排除自己會出現在蘇超的球場上看球，感受下那個氛圍。」她透露，自己在中學階段就很喜歡看球，甚至第2天要考試，晚上還因為心儀的球隊追比賽到凌晨4時。

60歲的李若彤因在1995年版《神鵰俠侶》中飾演小龍女而走紅，被粉絲暱稱為「姑姑」，長年以優雅清冷形象深植人心。近年她轉身改拍微短劇，2024年，由其首度主演並擔任監製的微短劇《午夜玫瑰》大受歡迎，入選國家廣電總局2024網絡視聽精品節目。

 

 
 
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