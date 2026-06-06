智能眼鏡︱機艙空姐被片惹偷拍質疑 網上遮燈貼熱賣變此地無銀？

智能眼鏡越來越普遍，功能和效果亦越來越好，隨時成為他人偷拍的工具。

近日，上海網民雲女士在智能眼鏡品牌樂奇ROKID的用戶社區（討論區）內，發現有用戶使用該品牌智能眼鏡在登機時拍攝「春秋航空」空姐並發布，雲女士氣憤之下便發文提醒被偷拍的情況。

產品討論區內，有用戶將拍攝的影片上傳分享。

產品討論區內，有用戶將拍攝的影片上傳分享。

產品討論區內，有用戶將拍攝的影片上傳分享。

雲女士向《瀟湘晨報》表示，沒有想到會有一些不懷好意的人利用，甚至購買遮光貼，讓智能產品被偽裝成一副普通眼鏡。



報道指，「拍攝」空姐影片外，討論區遇有在不同公共場景拍攝路人的影片，地點包括海邊、公園或地鐵等。雲女士還發現，智能眼鏡除拍照時會亮燈，但有人卻用遮光貼，覆蓋眼鏡上的燈號。網上見，其中一款遮光貼網上已售逾5000。



樂奇Rokid官網及商品界面，未見隱私提醒，《用戶使用手冊》中，僅在第13頁提及：「使用智能眼鏡時請考慮他人隱私。未經同意，避免拍照、錄像和錄音……」



前日（4日），春秋航空工作人員表示，未經許可的拍攝，尤其是公開在互聯網上，可能侵犯他人的肖像權和隱私權。樂奇客服表示會盡快核查相關內容，如確認存在違規，將按照用戶協議對相關賬號進行必要處理，同時也會進一步加強使用規範提醒。

