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全國高考2026︱安徽毛坦廠再現壯觀送考車隊 KOL揸車4小時到場拍片

即時中國
更新時間：14:30 2026-06-06 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-06 HKT

2026年全國高考將於6月7日正式開考，今年報名人數達1290萬。安徽六安的毛坦廠中學每年都安排旅遊巴送考，兩邊路旁都有無數家長或送考的人，鼓勵莘莘學子。

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昨日（5日）上午，多輛送考大巴從校門口陸續駛出，領頭的那輛紅色大巴車牌號為「91666」，寓意「就要錄錄錄」。司機依然是屬馬的馬師傅，寄予「馬到成功」。他已經連續十多年擔任送考司機。

網傳現場影片所見，警車為車隊開道，十多輛載學生的大巴車緩緩駛出校園。臨街店鋪門口人頭攢動，送考隊伍中，有人手持寓意「一舉奪魁」的向日葵花束，有人揮舞著寫有「金榜題名」的旗幟，齊聲高喊「高考加油」。

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特意趕來送考的胡女士（化姓）表示，自己並非毛坦廠鎮本地人，是專程來到現場為學子加油鼓勁。現場有自媒體博主驅車近4個小時到場，拍攝送考影片。

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