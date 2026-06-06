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南京大屠殺︱長崎原爆資料館計劃改暴行字眼 外交部：鐵證如山不容篡改

即時中國
更新時間：13:05 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:05 2026-06-06 HKT

日本長崎市計劃在2026年度內完成對長崎核爆資料館展板的更新工作。有報道引述相關人士透露，館內有關南京大屠殺的展板文案計劃將不再使用「大屠殺」，改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」。

相關新聞：長崎原爆資料館展示明年更新 南京大屠殺擬回避「大屠殺」字眼

外交部發言人毛寧表示，南京大屠殺是日本軍國主義犯下的殘暴罪行，鐵證如山，不容篡改。東京審判明確認定日軍在南京的暴行是「屠殺」，而不是所謂「事件」。

《遠東國際軍事法庭判決書》用專章論述「日軍在南京的暴行」，通過大量幸存者證詞、第三方外籍人士記錄和日軍檔案，以國際司法判決形式判定了侵華日軍制造南京大屠殺的滔天罪行。南京大屠殺元凶松井石根作為甲級戰犯被處以絞刑。

毛寧強調：「歷史不容翻案。我注意到很多日本核爆幸存者、長崎市民團體和有識之士呼吁應正確、完整反映日本軍國主義作為加害者的罪行和歷史。我們敦促日方深刻反省戰爭罪責，同軍國主義徹底切割。」

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